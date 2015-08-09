Loading...

Sampdoria: torna Cassano, contratto firmato e primo allenamento a Bogliasco

Redazione Avatar

di Redazione

09/08/2015

Tifosi della Sampdoria in festa, visto che Antonio Cassano vestirà nuovamente la maglia della squadra ligure. Il fantasista barese ha già firmato un contratto che lo lega alla Samp fino al 30 giugno 2017

La notizia del ritorno di Cassano a Genova è stata riportata dal sito della Sampdoria. Cassano sarebbe già arrivato a Bogliasco, nel centro sportivo Gloriano Mugnaini, per iniziare ad allenarsi. "Sono felice, sempre forza Samp!", ha asserito Cassano dopo la firma del contratto. Ora il calciatore barese inizierà una nuova avventura e dovrà essere agli ordini del ct Walter Zenga.
