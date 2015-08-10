Home Cronaca Roberto Landucci muore sul Monte Rosa: giornalista per Reuters

di Redazione 10/08/2015

Questa calda estate 2015 sta uccidendo molte persone. Molte persone sfruttano le vacanze estive per coltivare i propri hobby. Bisogna fare attenzione, però, perché le insidie sono dietro l'angolo Ieri ha perso la vita, sul Monte Rosa, il 50enne Roberto Landucci, noto giornalista parlamentare per Reuters. Landucci è deceduto nei pressi di Punta Giordani, a un'altezza di circa 4.000 metri. Secondo le ultime informazioni, Landucci è rimasto strangolato dalla corda che lo teneva legato all'amico di cordata. Probabilmente il 50enne è scivolato sul ghiaccio per la lacerazione di un rampone. I militari della Guardia di finanza di Cervinia sono stati allertati proprio dall'amico di Landucci, che è corso subito versi il rifugio, non avendo portato con sé il cellulare. Il corpo esanime del giornalista è stato recuperato dal soccorso alpino mediante elisoccorso. E' ricercato ancora, invece, l'uomo di 47 anni che non è rientrato dopo un'escursione in Val di Gares, in provincia di Belluno. Le ricerche vanno ormai avanti da 4 giorni e le speranze di ritrovarlo sano e salvo diminuiscono col passare delle ore. Un'escursionista 67enne, invece, è stata ritrovata in provincia di Belluno. La donna era caduta e scivolata per circa 30 metri, finendo nei pressi della Forcella di Zonia. E' andata bene, dunque, alla 67enne salvata dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico Veneto, subito accorsi sul posto. L'anziana è stata trasportata immediatamente in ospedale con l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. I medici le hanno riscontrato diverse ferite e un probabile politrauma. Tragedia, ieri, anche sul Gran Sasso. Nei pressi del Monte Prena. Una donna ha perso la vita durante un'escursione come marito e figli. All'improvviso è iniziato a piovere intensamente e la donna è stata travolta e portata a valle da un cumulo di detriti e acqua. Proprio la figlia 12enne della donna è riuscita ad avvertire i soccorsi, dopo essere scesa a valle. Massima attenzione, dunque, in estate ovunque voi siate. Al mare, in montagna, in collina, in città i pericoli aumentano. Si tende ad essere più rilassati e meno attenti a ciò che si fa. Invece, l'attenzione non deve mai calare, neanche quando si svolgono attività che possono sembrare semplici.

