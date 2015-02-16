Loading...

Milan spento contro Empoli, flop Inzaghi. Meglio Seedorf?

Redazione Avatar

di Redazione

16/02/2015

Il Milan delude ancora. Il pareggio con l'Empoli fa male perché la squadra sembrava spenta. La prestazione dei rossoneri è stata veramente scarsa. I tifosi imputano il periodo 'no' del Milan al ct Inzaghi, fino a poco tempo fa osannato.

Molti iniziano a rimpiangere Seedorf. Certo, non si può dire che Inzaghi non ami il Milan, anzi. Pippo ha rifiutato la panchina del Sassuolo per il Milan ed ha fatto altre rinunce che i tifosi rossoneri sanno bene. Il problema è che il club ha sbagliato ad affidare la Prima Squadra a un allenatore con poca esperienza. Filippo Inzaghi è stato un grande calciatore ma deve ancora 'farsi le ossa' in panchina.

Facciamo un paragone tra Seedorf e Inzaghi. Il primo riuscì ad ottenere 35 punti in 19 partite; il secondo 30 punti in 23 partite. Perché Seedorf è stato mandato via?

