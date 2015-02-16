Bere acqua fa bene? Sì, ma non eccedere. Aquaholism dilaga

Bere tanta acqua fa bene alla salute? No. Un gruppo di ricercatori ha sfatato un falso mito, scoprendo che l'eccessiva assunzione di acqua può far male all'organismo, provocando disturbi come insonnia, elevata sudorazione o sangue troppo diluito.

I ricercatori inglesi stigmatizzano quella tendenza a bere sempre o comunque, dunque anche quando non si ha sete. L'aquaholism, ossia la dipendenza da acqua, si è diffuso perché medici ed esperti hanno sempre detto insistentemente di bere almeno 2 litri di acqua al giorno per ottenere benefici in termini di salute. Molte persone hanno preso alla lettera il monito e sono diventate sottomesse all'acqua.

Bisogna quindi moderarsi anche quando si beve. Sarebbe bene non oltrepassare gli 8 bicchieri di acqua al giorno. Ricordiamoci che, sebbene raramente, l'overdose di acqua ha fatto vittime.