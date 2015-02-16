Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bere acqua fa bene? Sì, ma non eccedere. Aquaholism dilaga

Redazione Avatar

di Redazione

16/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Bere tanta acqua fa bene alla salute? No. Un gruppo di ricercatori ha sfatato un falso mito, scoprendo che l'eccessiva assunzione di acqua può far male all'organismo, provocando disturbi come insonnia, elevata sudorazione o sangue troppo diluito.

I ricercatori inglesi stigmatizzano quella tendenza a bere sempre o comunque, dunque anche quando non si ha sete. L'aquaholism, ossia la dipendenza da acqua, si è diffuso perché medici ed esperti hanno sempre detto insistentemente di bere almeno 2 litri di acqua al giorno per ottenere benefici in termini di salute. Molte persone hanno preso alla lettera il monito e sono diventate sottomesse all'acqua.

Bisogna quindi moderarsi anche quando si beve. Sarebbe bene non oltrepassare gli 8 bicchieri di acqua al giorno. Ricordiamoci che, sebbene raramente, l'overdose di acqua ha fatto vittime.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sanremo, boom ascolti: Carlo Conti gongola e vertici Rai soddisfatti

Articolo Successivo

Milan spento contro Empoli, flop Inzaghi. Meglio Seedorf?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022