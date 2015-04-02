Loading...

Milan venduto a Zong Qinghou, ricco cinese: solita bufala?

Redazione Avatar

di Redazione

02/04/2015

Silvio Berlusconi ha venduto il Milan all'uomo più ricco della Cina, Zong Qinghou, presidente e direttore del colosso cinese delle bevande? Questo è l'interrogativo che circola nelle ultime ore sul web, e non solo.

Secondo autorevoli fonti, l'ex premier avrebbe alienato il club rossonero per un miliardo e mezzo di euro. In realtà il magnate cinese avrebbe smentito la notizia: "Notizie prive di fondamento, non abbiamo alcuna intenzione di entrare nel mondo del calcio".

Dopo l'Inter, acquistata da Thoir, un'altra squadra lombarda diventerà possesso di personaggi asiatici?

