Milan venduto a Zong Qinghou, ricco cinese: solita bufala?
di Redazione
02/04/2015
Silvio Berlusconi ha venduto il Milan all'uomo più ricco della Cina, Zong Qinghou, presidente e direttore del colosso cinese delle bevande? Questo è l'interrogativo che circola nelle ultime ore sul web, e non solo.
Secondo autorevoli fonti, l'ex premier avrebbe alienato il club rossonero per un miliardo e mezzo di euro. In realtà il magnate cinese avrebbe smentito la notizia: "Notizie prive di fondamento, non abbiamo alcuna intenzione di entrare nel mondo del calcio".
Dopo l'Inter, acquistata da Thoir, un'altra squadra lombarda diventerà possesso di personaggi asiatici?
Articolo Precedente
Giovedì Santo: Papa Francesco lava piedi detenuti Rebibbia
Articolo Successivo
Raffaella Fico torna single: conclusa la storia d'amore con Gianluca Tozzi
Redazione
Articoli Correlati
Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!
19/08/2016