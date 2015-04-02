Home Gossip Raffaella Fico torna single: conclusa la storia d'amore con Gianluca Tozzi

Raffaella Fico torna single: conclusa la storia d'amore con Gianluca Tozzi

di Redazione 02/04/2015

Da più di un mese, complici le voci di “Diva e Donna” e la scomparsa dal profilo Instagram di Raffaella Fico delle foto con Gianluca Tozzi, correvano le voci di una rottura tra i due; ma la conferma sembra arrivare oggi! Il settimanale “Chi” infatti, conferma la notizia della rottura della coppia, fornendo ulteriori dettagli; in primis il fatto che la Fico avrebbe preso la decisione di stabilirsi a Napoli, sua città d'origine dove vivono anche la mamma ed il fratello, ove avrebbe già comprato una nuova casa ove stabilirsi con Pia. Quali siano i motivi che hanno portato alla fine della storia tra Raffaella Fico e Gianluca Tozzi non sono ancora chiari, anche perchè i due avevano anche annunciato da tempo le loro nozze, con tanto di scatto social dell'anello di fidanzamento! Qualcosa deve aver quindi rovinare l'idillio ma non ci è ancora dato di sapere cosa: alcuni ipotizzano un riavvicinamento con Balotelli, mentre altri il divorzio non ancora raggiunto da Tozzi. Non ci resta quindi che attendere un'intervista chiarificatrice dalla Fico. Michela Galli

