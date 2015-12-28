Home Home Milano: blocco totale del traffico, livello polveri sottili sopra limiti

Milano: blocco totale del traffico, livello polveri sottili sopra limiti

di Redazione 28/12/2015

Il livello delle polveri sottili nell'aria, a Milano, ha superato i limiti consentiti per 31 giorni di seguito. E' questo il motivo per cui è stato deciso il blocco totale del traffico da oggi, 28 dicembre, al prossimo 30 dicembre Il blocco totale del traffico nel capoluogo lombardo inizia alle 10 e termina alle 16 di ogni giorno, fino al 30 dicembre. Intollerabile il livello di PM10 nell'aria che finora, a Milano, ha superato il limite stabilito dalla legge per 96 giorni. Lo stop alla circolazione per 3 giorni, però, non riguarda solo Milano, ma anche 13 comuni limitrofi, ovvero Buccinasco, Bresso, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Rho, Senago, Sesto San Giovanni e Settimo Milanese. Ricordiamo che, nonostante il blocco totale del traffico, a Milano potranno comunque circolare i veicoli elettrici, i mezzi del car sharing e quelli ibridi. Ovviamente, libera circolazione per mezzi pubblici, delle forze dell'ordine e di soccorso. Lo smog, dunque, penalizza anche i lavoratori milanesi che devono muoversi coi mezzi privati. A Milano, comunque, sono previste deroghe al divieto di circolazione per i lavoratori che devono recarsi nelle sedi di lavoro irraggiungibili con mezzi pubblici. Il Comune, comunque, ha raccomandato ai lavoratori che useranno i mezzi privati di non superare la velocità di 30 km/h. Le polveri sottili presenti nell'aria di Milano hanno lambito livelli record. Milano, durante queste festività natalizie, sembra quasi Pechino. Disporre il blocco totale della circolazione era quasi un obbligo per l'amministrazione meneghina. Violare il divieto costa caro: multe da 160 a 663 euro per i trasgressori. Per evitare multe salate, dunque, i milanesi, potranno usufruire, in questi giorni di blocco totale della circolazione, del biglietto antismog. In sostanza, con un ticket che costa 1,50 euro si può viaggiare per tutta la giornata su tram, metro e autobus. Il blocco totale della circolazione è stato previsto dall'amministrazione di Milano "in considerazione del permanere di livelli alti di PM10 e di PM2,5 con le centraline di tutta la Lombardia che registrano valori fuori norma ormai da un mese e le previsioni che indicano la possibilità che la situazione si protrarrà anche nelle prossime due settimane". A Milano, lo ricordiamo, non piove veramente dallo scorso 28 ottobre. La circostanza favorisce il proliferare di polveri sottili nell'aria.

