Milano, Lionel Richie in concerto: "All night long" ed altri successi

Redazione Avatar

di Redazione

14/02/2015

Molti, ieri sera, si sono sdraiati sul salotto per gustarsi la penultima serata della 65esima edizione del Festival di Sanremo. C'è chi, invece, si è recato a Milano per vedere il concerto di Lionel Richie.

Al Forum di Assago il mitico Lionel ha intonato tutti i suoi più grandi successi, come "All night long", "Easy" e "Say you say me". Certo, l'artista è stato un po' penalizzato dal Festival di Sanremo, ma a lui non importa nulla, visto che non è certo la notorietà che gli serve.

13 febbraio 2015. Al Forum di Assago si è esibito un mito della musica: grande spettacolo e tante emozioni.

