Whatsapp e Facebook avranno un solo login

14/02/2015

Per il momento si parla solo di una possibilità ma dal web arrivano fonti che attestano l’arrivo di una funzione che permetterà di accedere in modo unificato a WhatsApp e Facebook. Per il momento le due aziende ufficiali non danno conferme su questa notizia, nonostante sia stato scovato in rete un sottodominio del sito ufficiale per i messaggi via smartphone. All’interno del portale è stato integrato un link che sembra esser pronto per consentire l’accesso al servizio, per il momento è presto per dare conferme ufficiali, l’obiettivo di sicuro è quello di dire addio a Messanger e dare a Whatsapp la priorità ufficiale.
