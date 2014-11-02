Loading...

Miley Cyrus avvistata con Patrick Schwarzenegger: è amore?

Redazione

di Redazione

02/11/2014

Notizia veramente clamorosa, anche se deve essere confermata dagli interessati. Miley Cyrus si sarebbe fidanzata con il figlio di Arnold Schwarzenegger, Patrick.

I paparazzi hanno immortalato Miley e Patrick mentre uscivano dalla casa di lui, a Los Angeles. Avevano passato qualche ora insieme. Certo, è ancora presto per affermare che tra i due c'è qualcosa di più di una semplice amicizia. Attendiamo, quindi, gli sviluppi.

Ricordiamo che Patrick Schwarzenegger, figlio dell'attore ed ex governatore della California Arnold e di Maria Shriver, è un noto modello.

