Blog Uomini e Donne

Cesare Cremonini incassa premio al Medimex: momento speciale

Redazione Avatar

di Redazione

02/11/2014

Momento speciale per Cesare Cremonini, che è stato premiato durante la la quarta edizione di Medimex a Bari.

Il cantautore bolognese ha incassato il riconoscimento per il miglior album dell’anno, intitolato "Logico". Secondo premio, dunque, nel giro di qualche ora per Cremonini; giovedì scorso aveva, infatti, ottenuto il disco di platino durante la seconda puntata di X Factor 8 per aver venduto oltre 50.000 copie con la sua canzone.

Ecco come Cremonini ha chiosato l'ottimo risultato di "Logico": "Scomporre le canzoni e utilizzare ritmiche inusuali è stata prima di tutto una sfida prima con me stesso e poi con il pubblico. E' un album meno manierista e più sperimentale, di cui vado molto orgoglioso".

Redazione

Redazione

