Scoliosi: contrastarla con 90 secondi di yoga al dì

Se avete problemi di scoliosi assumete una particolare posizione dello yoga, ogni giorno. Noterete i benefici in poco tempo.

Un team di studiosi della Columbia University ha scoperto che per risolvere il problema della curvatura errata della schiena serve la Vasisthasana, ovvero la "posizione dell’asse laterale".

Cos'è la Vasisthasana? Una posizione consistente nel sorreggere il peso del corpo con la parte esterna del piede sinistro e la mano sinistra e, nel contempo, tenere busto teso e corpo girato lateralmente.

Gli studiosi hanno sperimentato tale posizione tutti i giorni, per circa 90 secondi al giorno, su soggetti con atteggiamenti scoliotici notando, dopo sette mesi, un calo della curvatura scoliotica di circa il 19%.

"Il potenziamento asimmetrico del lato convesso della curva con la pratica quotidiana della posizione dell’asse laterale dello yoga riduce l'angolo della curva scoliotica. La nostra ricerca è limitata a pochi casi ma i risultati sono incoraggianti", hanno spiegato gli autori dello studio.