Rudi Garcia non molla: "Sono guida della squadra e devo mandare messaggi forti"

Rudi Garcia non molla e crede che la Roma può migliorare e raggiungere la Juventus in vetta alla classifica.

"A distanza di un anno e mezzo, dico che la strada intrapresa è quella giusta. Società, giocatori e tifosi sono uniti e solo così possiamo andare lontano... Io penso solo a restare me stesso, ma so anche che la comunicazione è molto importante. Io sono la guida della squadra e devo mandare messaggi forti. Voglio trasmettere energia ai giocatori, i quali poi la devono mostrare in campo. Mi piace dire quello che penso, se poi qualcuno non è d'accordo... amen, è normale. Qualcuno mi ha mancato di rispetto? Non mi importa più di tanto, quelli che lo fanno non sono romanisti e dunque non contano un... nulla, dai", ha detto il ct della Roma.

Garcia ha rilasciato un'interessante intervista a Roma Radio, facendo gli auguri di Natale a tutti i tifosi della Roma: "C'è il Rudi personaggio pubblico e c'è quello privato, che è totalmente diverso. Nel calcio ho pochi amici, forse due. Ma sono molto legato alle tradizioni: Natale, per me che vivo lontano da casa, è l'occasione per ritrovare tutte le persone che mi vogliono bene".