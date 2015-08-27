Home Spettacoli "Minions" arriva nei cinema italiani: prequel di "Cattivissimo me"

"Minions" arriva nei cinema italiani: prequel di "Cattivissimo me"

di Redazione 27/08/2015

Arriva oggi, 27 agosto 2015, nelle sale italiane il film "Minions", il prequel di "Cattivissimo me". La pellicola, che vede protagonisti i piccoli e buffi esseri gialli che tanto piacciono ai bimbi, è destinata a riscuotere molto successo in Italia. Negli Usa, finora, ha incassato oltre 320 milioni di dollari A dare la voce a Scarlett Sterminator ed Herb Sterminator sono, rispettivamente , Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Alberto Angela, invece, sarà il narratore. Gli spettatori sentiranno anche la voce di Selvaggia Lucarelli e Riccardo Rossi. Grandi e piccini si divertiranno un mondo a guardare le nuove avventure dei Minions, che si recheranno in Antartide, a New York e, infine, a Londra, dove dovranno evitare lo sterminio di tutti i Minion. Certo, "Minions" è un film leggero, per bimbi. Molti l'hanno definito troppo noioso, anche gli under 10. Beh, allora perché negli Usa la pellicola si è rivelata campione di incassi? Un motivo ci sarà, o no? I Minions, dopo aver servito per secoli personaggi malvagi, sono tristi perché non hanno più nessuno da servire. Stuart, Bob e Kevin, allora, decidono di mettersi alla ricerca di un nuovo cattivissimo da servire. Gireranno diversi luoghi e, alla fine, scopriranno Scarlett Sterminator. "Minions" è uno di quei film che testimonia un fatto: a volte i comprimari possono diventare i protagonisti. I buffi personaggi gialli sono stati apprezzati sin da "Cattivissimo me" e ad essi è stata data maggiore importanza in "Cattivissimo me 2". I bimbi sono attirati dai Minions ed è per questo che si è pensato di realizzare un film incentrato solo su di loro. Pronti, dunque, ad osservare l'excursus, dalla preistoria ad oggi, dei Minions. E non pensate che non li vedrete più, visto che tra un anno uscirà "Cattivissimo me 3".

