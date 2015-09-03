Home Spettacoli Miss Italia, Simona Ventura in forma a Jesolo: fisico da ventenne

di Redazione 03/09/2015

Il prossimo 20 settembre 2015 tante ragazze si sfideranno per ottenere il titolo di Miss Italia a Jesolo. Ieri Simona Ventura ha posato con le aspiranti Miss Italia. Certo Simona non ha più 20 anni ma ancora una forma fisica invidiabile e un fascino irresistibile La Ventura si è presentata a Jesolo con una camicia bianca lunga, che ha permesso di mettere in risalto le sue cosce lunghe e sode. Tra le tante belle ragazza, insomma, Simona non ha sfigurato proprio. Anzi. Qualche giorno fa, la conduttrice 50enne ha postato su Instagram diverse immagini che la ritraggono mentre fa gli addominali e si allena. I tantissimi follower hanno apprezzato gli scatti, che mostrano le gambe toniche e il ventre piatto di Simona. Gli ammiratori della Ventura sono rimasti a bocca aperta dinanzi a tali immagini, visto che era un bel po' che la celebre presentatrice non postava foto che mostravano la sua splendida forma fisica. Tante le lodi fatte dai fan a Simona, del tipo "Fisico da 25enne" e "Corpo sublime gambe strabilianti". In realtà, la Ventura ha ammesso di essersi allenata molto durante l'estate, in vista dei tanti impegni che dovrà affrontare, Miss Italia in primis. Pare che Simona abbia fatto, e faccia, tanti addominali ogni giorno! I risultati, indubbiamente, si vedono: ha un ventre da 20enne. I dubbiosi, si sa, ci sono sempre, ritenendo che le foto siano state modificate con programmi tipo Photoshop. Simona Ventura, dunque, dovrà smentire tutti i diffidenti presentandosi a Jesolo in grande spolvero. Siamo certi che lo farà.

