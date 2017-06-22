Moda estiva 2017, il costume da bagno ideale per essere chic
di Redazione
22/06/2017
Si può essere chic anche in spiaggia a patto di scegliere il costume ideale. Per la moda estiva del 2017, ad esempio, uno dei modelli che per una donna è in grado di esaltare al meglio la propria silhouette, è quello rappresentato dal costume intero total black . Il nero è infatti sinonimo di eleganza e di sensualità potendo scegliere tra tanti modelli, anche con acquisto comodamente online, che sono adatti per le donne che vogliono peraltro esaltare alcune specifiche parti del proprio corpo. Ad esempio, per chi ha un seno che è prosperoso si possono acquistare i costumi da bagno interi total black con la doppia allacciatura al collo, mentre per esaltare le silhouette smilze con la pancia magra la soluzione ideale è rappresentata dai costumi interi in microfibra, possibilmente arricchiti dall'applicazione di perline e con gli oblò laterali. Con scollatura e sgambatura profonda, inoltre, si possono scegliere costumi da bagno interi che sono ideali pure per esaltare e per slanciare una silhouette minuta anche al fine di mettere in evidenza, comunque, le forme di un bel seno e generare nello stesso tempo l'effetto di allungamento del busto. Acquistando un costume da bagno intero total black, tra l'altro, il capo si può indossare non solo sotto il sole, ma anche per serate in spiaggia con amici o con il proprio partner. Il costume da bagno intero total black è infatti ottimo pure come body da andare ad abbinare, ad esempio, con una gonna lunga e con un bel paio di scarpe estive come i sandali in cuoio, mentre il make-up da scegliere è di norma quello semplice e naturale. In altre parole, le virtù del costume da bagno total black sono tutte da sperimentare, passo dopo passo, anche perché le migliori case di moda propongono capi chic che sono adatti per la spiaggia e per le serate grazie a tante fantasie e tante soluzioni come quelle con gli specchietti, con le borchie e fino ad arrivare ai modelli con gli inserti luccicanti. Tra i tanti modelli presenti sul mercato segnaliamo inoltre i costumi da bagno interi total black con il bordino bianco, intrecciato sulla schiena, oppure per gli amanti del due pezzi c'è quello a costine, il due pezzi con decori in oro, quello intero con il fiocco sul seno e quello intero con gli intrecci laterali.
