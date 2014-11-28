"Mommy": quinto film di Xavier Dolan, sorrisi, pianti e riflessioni

Forse non tutti hanno sentito parlare di Xavier Dolan, ma sicuramente tale nome non è sfuggito agli appassionati del cinema d'autore.

Dolan, classe 1989, infatti, è venuto alla ribalta nel giro di poco tempo con soli 4 film, che hanno incassato encomi nei più celebri festival cinematografici del mondo.

Tra poco arriverà anche in Italia una pellicola diretta da Xavier Dolan, intitolata "Mommy", che ha ottenuto il Premio della Giuria all'ultimo Festival di Cannes. I protagonisti del film sono un adolescente problematico e sua madre.

Un film che fa sorridere, meditare e commuovere.