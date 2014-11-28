Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"Mommy": quinto film di Xavier Dolan, sorrisi, pianti e riflessioni

Redazione Avatar

di Redazione

28/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Forse non tutti hanno sentito parlare di Xavier Dolan, ma sicuramente tale nome non è sfuggito agli appassionati del cinema d'autore.

Dolan, classe 1989, infatti, è venuto alla ribalta nel giro di poco tempo con soli 4 film, che hanno incassato encomi nei più celebri festival cinematografici del mondo.

Tra poco arriverà anche in Italia una pellicola diretta da Xavier Dolan, intitolata "Mommy", che ha ottenuto il Premio della Giuria all'ultimo Festival di Cannes. I protagonisti del film sono un adolescente problematico e sua madre.

Un film che fa sorridere, meditare e commuovere.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Star Wars: Il risveglio della Forza", contenuto ufficiale in italiano (VIDEO)

Articolo Successivo

Vaccini antinfluenzali: altra vittima a Parma? Caso segnalato all'Aifa

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018