Vaccini antinfluenzali: altra vittima a Parma? Caso segnalato all'Aifa

E' allarme vaccini contro l'influenza, in Italia, dopo diversi decessi di soggetti a cui era stato inoculato un medicinale presente in lotti non più in vendita.

E' notizia delle ultime ore la morte di un 80enne, a Parma, dovuta presumibilmente al vaccino antinfluenzale. A lanciare l'allarme è stata l'azienda Usl di Parma.

L'anziano aveva una patologia cronica ed è deceduto entro le 48 ore successive alla somministrazione del vaccino antinfluenzale. Subito è stato segnalato il caso all'Aifa. Pare che il farmaco inoculato all'80enne non sia compreso nei lotti sospesi.