"Star Wars: Il risveglio della Forza", contenuto ufficiale in italiano (VIDEO)

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=0fS1BalZODQ[/embed]

C'è grande attesa per il nuovo "Star Wars: Il risveglio della forza", e intanto arriva il contenuto ufficiale anche in Italia.

Il regista J.J. Abrams, poco dopo la partenza delle riprese, aveva affermato: "È emozionante e al tempo stesso surreale osservare l'amato cast originale insieme a nuovi incredibili talenti portare in vita questo mondo ancora una volta".

Il cast di "Star Wars: Il risveglio della forza" è a dir poco stellare. Sul set attori del calibro di John Boyega, Adam Driver, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Mayhew e Kenny Baker.

Rammentiamo che "Star Wars: Il Risveglio della Forza" è prodotto da Kathleen Kennedy, J.J. Abrams e Bryan Burk. Le musiche sono state curate da John Williams.