Monica Lewinski incassa oltre 50.000 follower con 3 tweet, regina dei social
di Redazione
21/10/2014
Qualche mese fa aveva confessato a Vanity Fair di dire la sua dopo lo scandalo a tutti noto. Parliamo dell'ex stagista della Casa Bianca Monica Lewinski.
Complici i social network, ora Monica è una vera star. Basti pensare che con solo tre tweet ha ottenuto oltre 50.000 follower. Inoltre è riuscita ad avere un account verificato in un battibaleno. Strano? No, non vi stupite: parliamo di Monica Lewinski.
