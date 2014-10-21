Loading...

Monica Lewinski incassa oltre 50.000 follower con 3 tweet, regina dei social

Redazione Avatar

di Redazione

21/10/2014

Qualche mese fa aveva confessato a Vanity Fair di dire la sua dopo lo scandalo a tutti noto. Parliamo dell'ex stagista della Casa Bianca Monica Lewinski.

Complici i social network, ora Monica è una vera star. Basti pensare che con solo tre tweet ha ottenuto oltre 50.000 follower. Inoltre è riuscita ad avere un account verificato in un battibaleno. Strano? No, non vi stupite: parliamo di Monica Lewinski.

