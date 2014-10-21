Loading...

Maurizio Gasparri offende fan di Fedez: "meno droga, più dieta, messa male"

21/10/2014

Fedez e Gasparri: è guerra. Il vicepresidente del Senato ha recentemente offeso una fan del rapper milanese con parole pesanti pubblicate su Twitter: "meno droga, più dieta, messa male". L'atteggiamento del politico romano ha fatto rabbrividire molte persone, non solo i fan di Fedez. Quest'ultimo è pronto a querelare Gasparri e provvedere alle spese che, eventualmente, dovrà sostenere la ragazza qualora fosse denunciata dal vicepresidente del Senato.

Gasparri non si rammarica di nulla, anzi sostiene che è stata la fan di Fedez ad insultarlo per prima. Ora il politico pretende le scuse, in quanto la giovane l'ha offeso aspramente.

Fedez ha commentato la vicenda con un lungo post su Facebook, evidenziando i "metodi squallidi e vessatori" di Gasparri usati nei confronti di una minorenne. Il post ha incassato oltre 50.000 'mi piace' nell'arco di pochi minuti.

