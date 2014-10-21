Corigliano, mangiano funghi velenosi e muoiono: gravi due persone

Corigliano (Cosenza) - Ennesimo, tragico, episodio dovuto alla scarsa perizia nel discernere i funghi buoni, e quindi commestibili, da quelli velenosi. Un 43enne, Dino Falco, e una romena 23enne che lavorava nella casa dei genitori sono morti dopo aver consumato funghi velenosi. Il padre e la madre di Falco sono stati ricoverati ed ora lottano tra la vita e la morte.

Il padre del 43enne si trova nel nosocomio di Corigliano; la madre, invece, in quello di Palermo.

Raccomandiamo ai lettori di fare attenzione ai funghi. Non bisogna raccoglierli e consumarli se non si ha competenza in materia. Il rischio di intossicazione o, peggio ancora, di morte è alto.