Corigliano, mangiano funghi velenosi e muoiono: gravi due persone
di Redazione
21/10/2014
Corigliano (Cosenza) - Ennesimo, tragico, episodio dovuto alla scarsa perizia nel discernere i funghi buoni, e quindi commestibili, da quelli velenosi. Un 43enne, Dino Falco, e una romena 23enne che lavorava nella casa dei genitori sono morti dopo aver consumato funghi velenosi. Il padre e la madre di Falco sono stati ricoverati ed ora lottano tra la vita e la morte.
Il padre del 43enne si trova nel nosocomio di Corigliano; la madre, invece, in quello di Palermo.
Raccomandiamo ai lettori di fare attenzione ai funghi. Non bisogna raccoglierli e consumarli se non si ha competenza in materia. Il rischio di intossicazione o, peggio ancora, di morte è alto.
Articolo Precedente
Hawaii, mette in fuga squalo tigre con tavola da surf
Articolo Successivo
Monica Lewinski incassa oltre 50.000 follower con 3 tweet, regina dei social
Redazione