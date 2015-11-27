Monsignor Delgado sospeso 'a divinis': stuprò bimba di 9 anni

"Non intendiamo coprire alcun caso di abuso sui minori".

"Ha ammesso l'abuso e desidera incontrare la vittima per chiederle perdono".

"Non ci posso credere, era un buon uomo, un buon prete".

"Se davvero si è macchiato di abusi, Delgado dovrebbe finire in prigione".

"Mi sento male per queste situazioni, ci scusiamo con la vittima... è importante restare uniti nella preghiera".

"Se mi confessano un omicidio o un atto di pedofilia non vado dal giudice. Se una persona, un prete pedofilo o una vittima viene da me a confessarsi e mi vincola al segreto io non vado dal giudice. Sono vincolato dal sacramento... I preti pedofili saranno il 3/4% del totale. Giovanni Paolo II li ha coperti tutti, almeno quelli che venivano fuori".

perché avrebbe abusato di una ragazzina per molti anni. Delgado, lo ricordiamo, ha anche scritto un'interessante biografia di, religioso trucidato da un cecchino degli 'squadroni della morte' mentre officiava una funzione religiosa. Il 77enne è accusato dalla chiesa cattolica salvadoregna di aver violentato continuamente una. La piccola vittima ha dovuto subire gli abusi fino all'età di 17 anni. Oggi quella bimba ha 42 anni ed ha trovato il coraggio per denunciare Delgado, sacerdote che occupa una posizione di rilievo nella chiesa locale. La notizia ha sconcertato non poco la comunità di fedeli salvadoregna., cancelliere dell'arcidiocesi, ha asserito:I reati commessi da Delgado sono prescritti, quindi l'uomo. E' inammissibile, comunque, tutto ciò. Un soggetto del genere deve pagare il suo conto. Per certi reati è inaccettabile la prescrizione! Rafael Urrutia, riferendosi a Delgado, ha detto:I cattolici di El Salvador sono sconvolti, visto che hanno sempre considerato Delgado un religioso corretto e integerrimo. Un parrocchiano ha detto:C'è chi, comunque, vuole che sia fatta subito giustizia:La segretaria di inclusione sociale,, ha affermato nel corso della trasmissione radiofonica Pencho y Aida: "Al sacerdote piace fare messe per i bambini ma è un pedofilo". Delgado, dunque, non potrà più esercitare la sua funzione pastorale, sacerdotale e amministrativa. Urrutia ha dichiarato nel corso di una recente conferenza stampa:Questo è l'ennesimo scandalo che travolge la chiesa cattolica e che, certamente, non fa onore a chi porta l'abito talare. Delgado, come detto, è pronto a chiedere scusa alla vittima degli abusi. Il religioso deve sapere che non bastano semplici scuse per far dimenticare a una persona violenze subite per 9 anni e in tenera età. Forse Delgado. Urrutia ha precisato, comunque, che. Attualmente Joseph Delgado si trova in una casa religiosa. Quella dei preti pedofili è una vera spina per la chiesa cattolica, anche perché la maggior parte dellenon vengono allo scoperto e non sono denunciate dalle vittime; inoltre, spesso, i religiosi vengono coperti dai confratelli. Hanno destato scalpore, ad esempio, le parole proferite recentemente da, sacerdote della diocesi di Genova, durante un'intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica