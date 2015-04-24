Morgan disse "Andate a f..." a due poliziotti: condannato
di Redazione
24/04/2015
Morgan è un grande artista ma spesso non riesce a controllarsi, diventando protagonista di episodi che non fanno certamente bene alla sua reputazione.
"Avete rotto i c... State sempre sotto casa mia, andate ad arrestare i trafficanti, che qui trovate poca roba. Andate a fanc...", disse l'artista lombardo a due poliziotti che avevano 'beccato' nella sua casa, a Monza, un 35enne in possesso di cocaina.
Ebbene, quelle parole pesanti sono costate care a Morgan, che è stato condannato a 3 mesi per oltraggio a pubblico ufficiale.
