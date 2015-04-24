Loading...

Cibi piccanti evitano rischio patologie epatiche: merito della capsaicina

di Redazione

24/04/2015

La capsaicina, sostanza contenuta nei cibi piccanti, allontana il rischio di danni epatici. Lo hanno asserito diversi scienziati belgi, dopo aver scoperto che la capsaicina ha rallentato l'operosità delle cellule stellate del fegato, implicate nello sviluppo della fibrosi epatica, presente quando si ravvisano lesioni epatiche.

"Si tratta di risultati promettenti, anche se preliminari. I dati mostrano l'importanza di ulteriori studi sulla capsaicina per il trattamento e la prevenzione di lesioni al fegato", hanno spiegato gli studiosi. Largo alle pietanze piccanti, allora.

