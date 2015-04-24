Home Attualità Anche tu hai un antenato immigrato? Ecco come scoprirlo

Anche tu hai un antenato immigrato? Ecco come scoprirlo

di Redazione 24/04/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

“Molti degli intolleranti di oggi discendono anche loro da quei disperati di un secolo fa” ha scritto Enrico Mentana via social su Facebook, pubblicando la foto dei registri di Ellis Island, l'isola degli sbarchi dei migranti negli Stati Uniti, ossia l'ultima frontiera prima di New York che agli inizi del Novecento, accolse in 35 anni 4 milioni di concittadini italiani, che come continua Mentana, con riferimento al fenome di immigrazione che vede protagonista l'Italia “Avevano fame, volevano vivere”. Cittadini tra i quali, Mentana in quel registro indica suo nonno, postando una foto di allora. Una ricerca, fatta da Mentana sul sito di Ellis Island, che può fare chiunque, perchè il database, raccoglie oltre 51 milioni di immigrati, di passeggeri e membri di equipaggi, giunti negli Usa dal 1892 al 1957. Una volta sul sito, è possibile cercare ad esempio il nostro nome e cognome e quello dei nostri parenti che sappiamo essere emigrati anni fa; si troverà sempre qualcosa, perché anche se magari i nostri nonni non sono partiti alla ricerca della fortuna, lo hanno fatto i nostri bisnonni, o forse i loro cugini, fratelli, zii. Provate a scoprirlo! Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp