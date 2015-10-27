Home Home Rita Bonaccorso Tenta Suicidio, Schillaci: "Una Bufala"

di Redazione 27/10/2015

L'ex moglie di Totò Schillaci, ex calciatore, avrebbe cercato di suicidarsi nella sua casa, a Palermo. La notizia, però, è stata subito smentita dallo stesso Salvatore Un sito di news siciliano avrebbe riportato, ieri, la notizia del tentato suicidio di Rita Bonaccorso, ex moglie di Schillacci, calciatore simbolo di di Italia '90. Totò e Rita hanno divorziarono nel 1996. La donna, tempo fa, venne accusata di truffa in merito al fallimento di un'impresa: la sua faraonica villa a Palermo è stata messa all'asta. Secondo il sito, la Bonaccorso avrebbe tentato il suicidio, con il gas, proprio nella villa. Sarebbero stati i vicini di casa della Bonaccorso, dopo aver sentito odore di gas provenire dalla villa, ad allertare i vigili del fuoco ed evitare il dramma. I familiari di Schillaci, però, hanno subito giudicato infondata la notizia: "La signora ha avuto un piccolo problema di salute, che è stato già brillantemente superato. La notizia del tentato suicidio non c'entra niente ed è completamente sbagliata: si tratta di una bufala". Schillaci e i suoi parenti sostengono che è una farsa anche la storia della truffa. Rita, secondo loro, non c'entrerebbe nulla nel f allimento di una gioielleria e di una azienda svizzera che procurava gioielli . L'accusa sostiene che l'ex moglie del calciatore della Juve fece finta di essere stata derubata dei gioielli che non vennero mai pagati. La vicenda costò cara alla donna, visto che venne sequestrata e messa all'asta la villa. Rita non accettò mai tutto ciò, appellandosi addirittura all'allora Capo dello Stato Giorgio Napolitano. "Sono stata vittima di una congiura in quanto moglie separata di un calciatore famoso", esclamò la Bonaccorso. L'ex marito, comunque, l'ha sempre difesa. Nessun tentativo di suicidio, dunque, per Rita Bonaccorsi; ha avuto solo problemi di salute. Evidentemente qualcuno ha voluto speculare sul difficile momento della donna, riportando una notizia di forte impatto mediatico.

