Andrea Diprè annuncia: "Io e Sara Tommasi ci sposiamo in Chiesa"

di Redazione 07/06/2015

Solo due giorni fa la pagina social su Facebook di Andrea Diprè era stata oscurata, come in molti credevano, definitivamente, ma oggi invece, l'avvocato scopritore di talenti trash si è visto ripristinare la sua pagina, seguita da oltre ottocentomila like. Un successo che Diprè non ha mancato di sottolineare, lanciando l'hashtag “#JeSuisDiprè”. Ma non solo! L'avvocato infatti, non ha mancato di condividere con i suoi follower un nuovo video in compagnia di Sara Tommasi, nel quale annuncia che il matrimonio tra loro si farà, anche se al momento è stato nuovamente rimandato! E questa volta Andrea Diprè annuncia che sarà celebrato niente poco di meno che in Chiesa! Visto gli annunci precedenti e il fatto che Sara Tommasi nel video appare un po' “assente”, non resta però che attendere news in merito! Michela Galli

