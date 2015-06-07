Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Andrea Diprè annuncia: "Io e Sara Tommasi ci sposiamo in Chiesa"

Redazione Avatar

di Redazione

07/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Solo due giorni fa la pagina social su Facebook di Andrea Diprè era stata oscurata, come in molti credevano, definitivamente, ma oggi invece, l'avvocato scopritore di talenti trash si è visto ripristinare la sua pagina, seguita da oltre ottocentomila like. Un successo che Diprè non ha mancato di sottolineare, lanciando l'hashtag “#JeSuisDiprè”. Ma non solo! L'avvocato infatti, non ha mancato di condividere con i suoi follower un nuovo video in compagnia di Sara Tommasi, nel quale annuncia che il matrimonio tra loro si farà, anche se al momento è stato nuovamente rimandato! E questa volta Andrea Diprè annuncia che sarà celebrato niente poco di meno che in Chiesa! Visto gli annunci precedenti e il fatto che Sara Tommasi nel video appare un po' “assente”, non resta però che attendere news in merito! Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Naike Rivelli e Siria De Fazio: "Due anime gemelle"

Articolo Successivo

Texas, primo trapianto di cranio e cuoio capelluto al mondo: intervento durato 15 ore

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019