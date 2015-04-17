Napoli batte Wolfsburg e ipoteca semifinale: match finisce 1-4
di Redazione
17/04/2015
Il Napoli asfalta i tedschi del Wolfsburg e ipoteca la semifinale. Grande impresa dei partenopei che resterà sicuramente nella storia.
"1-4, che vergogna con il Napoli!". Così il Wolfsburger Allgemeine Zeitung, maggiore tabloid di motori, a Wolfsburg, ha voluto intitolare l'edizione odierna.
Martin Winterkorn, numero uno della della Volkswagen, ieri ha assistito alla disfatta dei suoi contro un Napoli forte e impietoso, che ha rifilato un poker indimenticabile. Il Wolfsburger Allgemeine Zeitung ha definito la partita di ieri "una vergogna" e "una sconfitta significativa".
