Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Napoli batte Wolfsburg e ipoteca semifinale: match finisce 1-4

Redazione Avatar

di Redazione

17/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il Napoli asfalta i tedschi del Wolfsburg e ipoteca la semifinale. Grande impresa dei partenopei che resterà sicuramente nella storia.

"1-4, che vergogna con il Napoli!". Così il Wolfsburger Allgemeine Zeitung, maggiore tabloid di motori, a Wolfsburg, ha voluto intitolare l'edizione odierna.

Martin Winterkorn, numero uno della della Volkswagen, ieri ha assistito alla disfatta dei suoi contro un Napoli forte e impietoso, che ha rifilato un poker indimenticabile. Il Wolfsburger Allgemeine Zeitung ha definito la partita di ieri "una vergogna" e "una sconfitta significativa".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uomo in fuga con il figlio di 15 giorni

Articolo Successivo

Volete trovare il vostro sosia in giro per il mondo? Ecco come

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

19/08/2016