National Enquirer, foto Bobby Kristina Brown su letto ospedale scatenano polemiche

di Redazione 07/08/2015

Bobby Kristina Brown, figlia di Whitney Houston, è morta qualche giorno fa dopo 6 mesi di coma. Il corpo della 22enne venne ritrovato nella vasca da bagno della sua abitazione. Insomma, Bobby Kristina ha fatto una fine simile alla celebre madre, che venne stroncata da un mix fatale di alcol e droga La salma di Bobby Kristina è stata tumulata nel cimitero di Wesfield, nel New Jersey, accanto alla tomba di Whitney Houston. Alle esequie della figlia della cantante, celebrata in maniera privata nel cimitero, c'erano molti parenti e amici. Polemiche, negli Usa, per la pubblicazione sul National Enquirer della foto di Bobby Kristina sul letto d'ospedale, poco prima del decesso. Un'immagine che non doveva certamente essere pubblicata: è stata violata la privacy di Bobby Kristina e dei suoi parenti. Cosa non si fa per guadagnare sui drammi altrui!

