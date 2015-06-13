Home Home Nel 1998 la salvò da un incendio: oggi è andato alla sua festa del diploma

Nel 1998 la salvò da un incendio: oggi è andato alla sua festa del diploma

di Redazione 13/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

17 anni fa fu un presentimento a guidare Mike Hughes, vigile del fuoco di Wenatchee, a Washington, che quando entrò nella camera da letto di una casa che stava andando a fuoco, nella fitta coltre di fumo, riuscì a trovare una bimba di 9 mesi. Avvolta tra le fiamme, la piccola sarebbe morta di lì a breve, ma Mike riuscì a salvarla! Quella bambina si chiama Dawnielle Davison ed oggi ha ben 18 anni! Lo scorso sabato Dawnielle si è diplomata al liceo, un traguardo che ha festeggiato con la sua famiglia, i parenti e con Mike Hughes, il vigile del fuoco che 17 anni fa le salvò la vita. Mike, che oggi è in pensione, ha raccontato infatti ai quotidiani locali, di essersi rimesso in contatto con Dawnielle su Facebook, dopo aver ritrovato un vecchio ritaglio di giornale, che narrava il suo gesto eroico: "Chissà se quella bimba sta bene, mi chiesi … Le ho richiesto l'amicizia pensando che sarebbe stato divertente salutarla dopo tutti questi anni". Dawnielle così, dopo aver ricostruire cosa le accadde grazie anche ai ricordi dei suoi genitori, ha incontrato Mike: "E' stato emozionante trovarlo il giorno del mio diploma". Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp