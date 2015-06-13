Home Gossip Briga nega foto e autografo a fan: non aveva album

di Redazione 13/06/2015

Matteo Briga non è riuscito a vincere l'ultima edizione di "Amici", andata ai The Kolors, ma ha già tanti fan, che sta salutando nel corso di un instore tour. Una ragazza, però, si è vendicata col cantante romano sui social. Il motivo? Pare che si sia rifiutato di farsi una foto con lei perché non aveva il suo album. E' successo durante un firma copie a Napoli. "Ho fatto una fila di 8 ore nonostante fossi sprovvista del cd perché nel centro commerciale erano esauriti!!! Quando mi sono avvicinata a lui e la guardia lo ha informato che non avevo potuto comprare il disco, Briga mi ha detto che non poteva né fare una foto con me né farmi un autografo!", ha scritto l'oramai ex fan di Briga, invitandolo, visto che sta incassando molto denaro, ad acquistare un po' di umiltà.

