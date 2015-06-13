Loading...

Padre puniva la figlia di 6 anni bruciandole le mani nella padella

di Redazione

13/06/2015

Un uomo e una donna sposati, residenti in Veneto, sono accusati di maltrattamenti dei confronti della loro bimba di 6 anni, costretta a subire violenze e percosse, senza la minima ragione. Al momento, i giudici del Tribunale dei minori di Venezia, hanno tolto sia la bambina maltrattata che gli altri 3 figli, alla coppia. Dal canto suo, la coppia si è difesa spiegando di non aver mai maltrattato i propri figli ma di essersi limitata a punirli per motivi educativi. Ma nei capi di accusa invece, si legge che il padre per le ragioni più futili picchiava sistematicamente la figlia anche con manici di scopa e cinture, ma non solo, perchè le faceva infilare la mano in una padella sul fornello acceso, e le bruciava le nocchie delle dita delle mani e la base del collo con un cucchiaio incandescente. E ancora, la minacciava, di bruciarle le parti intime con lo stesso cucchiaio. Altre volte poi, si legge che per ragioni punitive e educative, la faceva spogliare e le manipolava i genitali esterni, che la costringeva a fare docce fredde anche in pieno inverno e le imponeva di mangiare fino a stare male. Michela
