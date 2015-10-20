Loading...

New Trolls, Giorgio D'Adamo E' Morto: Mitico Fondatore e Bassista di una Band Rivoluzionaria

20/10/2015

Lutto nel mondo della musica italiana. La notte scorsa è venuto a mancare Giorgio D'Adamo, mitico 'padre' e bassista della band New Trolls, che ha entusiasmato tantissimi giovani

  La luttuosa notizia è stata diffusa dai figli di Giorgio, Fabrizio e Camilla, mediante un post sulla sua pagina Facebook: "Stanotte nostro padre ha avuto l'ultima carezza della sera. Lo piangiamo ed abbracciamo con tutti voi. Fabrizio e Camilla D'Adamo". D'Adamo è morto dopo una lunga malattia che, giorno dopo giorno, gli ha sottratto tutte le forze. Giorgio amava la musica, il suo gruppo e i suoi colleghi e amici Nico Di Palo, Vittorio De Scalzi, Gianni Belleno e Mauro Chiarugi. I New Trolls si distinsero subito sul panorama della musica italiana e, perché no, internazionale. Persino i mitici Rolling Stones notarono il loro talento e, nel 1967, decisero di fargli aprire un concerto. Questo accadde prima dell'approdo di D'Adamo e compagni al Festival di Sanremo, dove si esibirono con "Io che ho te". I funerali di D'Adamo si svolgeranno domani, 21 ottobre 2015, a Genova presso la chiesa di Santa Teresa Bambin Gesù. D'Adamo disse addio ai New Trolls nel 1972. Fu uno choc per i fan della band, che pian piano metabolizzarono il colpo. Nel 1973 il bassista partecipò, però, alla lavorazione del disco "Concerto grosso per i New Trolls", le cui musiche furono firmate nientemeno che da Luis Bacalov. Tale album riscosse un successo formidabile e ancora oggi viene definito come una delle migliori opere di rock italiano. Non possiamo che porgere le nostre sentite condoglianze alla famiglia di Giorgio.
