New Trolls, Giorgio D'Adamo E' Morto: Mitico Fondatore e Bassista di una Band Rivoluzionaria
di Redazione
20/10/2015
Lutto nel mondo della musica italiana. La notte scorsa è venuto a mancare Giorgio D'Adamo, mitico 'padre' e bassista della band New Trolls, che ha entusiasmato tantissimi giovaniLa luttuosa notizia è stata diffusa dai figli di Giorgio, Fabrizio e Camilla, mediante un post sulla sua pagina Facebook: "Stanotte nostro padre ha avuto l'ultima carezza della sera. Lo piangiamo ed abbracciamo con tutti voi. Fabrizio e Camilla D'Adamo". D'Adamo è morto dopo una lunga malattia che, giorno dopo giorno, gli ha sottratto tutte le forze. Giorgio amava la musica, il suo gruppo e i suoi colleghi e amici Nico Di Palo, Vittorio De Scalzi, Gianni Belleno e Mauro Chiarugi. I New Trolls si distinsero subito sul panorama della musica italiana e, perché no, internazionale. Persino i mitici Rolling Stones notarono il loro talento e, nel 1967, decisero di fargli aprire un concerto. Questo accadde prima dell'approdo di D'Adamo e compagni al Festival di Sanremo, dove si esibirono con "Io che ho te". I funerali di D'Adamo si svolgeranno domani, 21 ottobre 2015, a Genova presso la chiesa di Santa Teresa Bambin Gesù. D'Adamo disse addio ai New Trolls nel 1972. Fu uno choc per i fan della band, che pian piano metabolizzarono il colpo. Nel 1973 il bassista partecipò, però, alla lavorazione del disco "Concerto grosso per i New Trolls", le cui musiche furono firmate nientemeno che da Luis Bacalov. Tale album riscosse un successo formidabile e ancora oggi viene definito come una delle migliori opere di rock italiano. Non possiamo che porgere le nostre sentite condoglianze alla famiglia di Giorgio.
Articolo Precedente
"Ritorno al Futuro" in Sala: 21 Ottobre 2015 Data Speciale
Redazione