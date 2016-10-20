Home Gossip News GF Vip: Giulia De Lellis, scontro con il padre di Asia

News GF Vip: Giulia De Lellis, scontro con il padre di Asia

di Redazione 20/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Fino ad oggi uno dei momenti più forti nel Grande Fratello Vip sono state le liti tra le due Mosetti e Giulia De Lellis. E anche adesso che Asia Nuccetelli è uscita dalla Casa, le discussioni comuinque continuano come ha dimostrato il confronto a Pomeriggio 5 tra l’ex corteggiatrice di Andrea Damante e Alex Nuccetelli presente in studio per difendere la figlia. Se fino a qualche giorno da Giulia De Lellis era convinta che Asia ci stesse provando palesemente con Andrea Damante, ora sembra voler correggere il tiro anche se è rimasta male soprattutto per una frase, quando le Mosetti hanno detto che loro in passato hanno distrutto tante coppie. Ma Alex Nuccetelli non ci sta e non gli piace che la figlia sia stata attaccata per motivazioni futili: “Quello che è successo in questo mese è qualcosa di aberrante. Asia ha sempre 20 anni”. E la discussione si è fatta ancora più accesa quando l’ex marito di Antonella Mosetti ha parlato delle minacce di ‘morte’ alla figlia. Barbara d’Urso gli ha detto di fregarsene perché anche a lei augurano spesso la morte, ma non è bastato perché Nuccetelli ha ricordato che in fondo Asia stava solo partecipando ad un reality, mica è andata in guerra. Giulia De Lellis però non ci sta: “La sua ex moglie ha usate parole forti nei miei riguardi”. E siamo sicuri che il confronto fra le tre donne scriverà nuovi capitoli.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp