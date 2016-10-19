Home Gossip Uomini e Donne news Trono Over: Gemma e Giorgio di nuovo insieme?

Uomini e Donne news Trono Over: Gemma e Giorgio di nuovo insieme?

di Redazione 19/10/2016

Baci, abbracci e sorrisi. Una cosa normale tra due fidanzati, molto meno se i protagonisti di questa scena come testimoniano le ultime news di Uomini e Donne sono Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ‘beccati’ insieme dal settimanale Eva 3000 mentre si scambiano effusioni a tutto spiano. Potrebbe sembrare una scena dell’anno scorso e invece le foto sono attualissime come garantisce la rivista, in edicola da oggi. Una svolta clamorosa, anche se molti indizi portavano a pensare che tra i due ex fidanzati ci fosse molto di più del semplice sopportarsi che dimostrano in ogni registrazione del Trono Over. Imn realtà nonostante ufficialmente Gemma Galgani e Giorgio Manetti si siano lasciati da più di un anno, la passione tra di loro provata dalle ultime news di UeD è ancora forte e forse finalmente sono pronti ad uscire di nuovo allo scoperto. Anzi, come si ipotizza sulle pagine della rivista, c’è l’ipotesi di una nuova trasmissione speciale di Uomini e Donne ancora una volta in prima serata per ufficializzare il ritorno di fiamma tra Gemma e Giorgio anche alla luce del grande successo che a giugno aveva fatto registrare la puntata dedicata alla famosa lettera mai scritta a Manetti. Intanto nella prossima registrazione del Trono Over qualcuno tirerà fuori queste foto e chiederà una spiegazione. E come la prenderà questa volta Marco Firpo?

