Home Uomini e Donne UeD Gossip: Ludovica e Fabio nuovamente insieme

UeD Gossip: Ludovica e Fabio nuovamente insieme

di Redazione 21/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sarà vero, come ha detto Georgette Polizzi nei giorni scorsi, che Ludovica Valli ormai non pensa più a Fabio Ferrara e sta lavorando soltanto su se stessa, oppure veramente l’ex tronista ha deciso di riprovarci? A giudicare dalle ultime news di UeD sembra più facile la seconda ipotesi perché in rete sta circolando una foto buona per far tornare a sognare i fans dei Ferravalli. Una loro ammiratrice infatti li ha beccati insieme alle casse dell’Ikea di Roma mentre stavano per pagare e l’atteggiamento dei due ragazzi sembrava assolutamente rilassato. Si tratta di una foto recente, perché Ludovica Valli indossa gli stessi abiti che ha mostrato poi in un video postato su Instagram Stories qualche ora dopo e quindi dobbiamo pensare che veramente lei e Fabio Ferrara si siano rivista a Roma anche se il loro ultimo incontro, come ricordando le news di Uomini e Donne, non si era concluso bene e qualcuno aveva anche parlato di una violenta lite. In più nel corso di una delle sue ospitate in discoteca nelle ultime settimane era stata la stessa Ludovica a lasciare una porta aperta alla possibile riconciliazione con Fabio, nonostante almeno per ora di concreto non ci sia nulla se non questo avvistamento. Probabilmente i due ragazzi adesso vogliono staccare un po’ con il gossip e parlare a quattr’occhi per vedere se ci sono margini di una riconciliazione. I fans in fondo non aspettano altro.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp