News Grande Fratello Vip: ancora un televoto annullato

di Redazione 10/10/2016

Le anticipazioni tv sulla quarta puntata del Grande Fratello Vip annunciano fuochi d’artificio, ma cominciare dall’eliminazione. Come sette giorni fa a deciderla non sarà il televoto del pubblico da casa, che sembrava aver bocciato Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli, ma la produzione. Infatti, come ha annunciato in anteprima Barbara d’Urso leggendo un comunicato poi rilanciato dalle pagine social del reality, il televoto è stato annullato e questa sera in diretta Ilary Blasi spiegherà tutti i motivi. Facile immaginare che come era successo per Clemente Russo, anche questa volta ci sia un’espulsione in vista e le candidate sono due donne, anzi tre. Da una parte Antonella Mosetti (e Asia Nuccetelli) per la pesante frase che la donna ha rivolto sette giorni fa a Giulia De Lellis quando l’ex corteggiatrice era entrata a fare visita ad Andrea Damante (“Se fossimo fuori di qui l’avrei ammazzata”). Dall’altra le continue violazioni delle regole da parte di Pamela Prati che negli ultimi giorni, come dicono le news di Grande Fratello Vip, si è tolta volontariamente il microfono e ha anche cercato di scappare dalla porta principale della Casa. Non saranno però le uniche sorprese nella quarta puntata del GF Vip: infatti dai promo del reality si intuisce che dovrebbe esserci una nuova visita di Giulia De Lellis, per chiarire definitivamente ma anche perché una settimana fa quello del confronto è stato il momento più visto. Visita speciale invece per Bosco Cobos: per lui entrerà Mara Venier, conosciuta ai tempi dell’Isola dei Famosi 10.

