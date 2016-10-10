Home Uomini e Donne UeD anticipazioni trono classico: due tronisti pronti alla scelta?

di Redazione 10/10/2016

È passato solo un mese dalle prime esterne del Trono Classico intanto e Gay, ma sembra che due tronisti abbiano già le idee molto chiare sulle loro scelte future. Le ultime news di Uomini e Donne infatti confermano che Claudio Sona e Riccardo Gismondi probabilmente sono già pronti nonostante al termine del loro percorso in teoria manchi ancora molto. Ma intanto Mario Serpa e Martina Luchena sono già in pole position. Le esterne tra Claudio Sona e Mario Serpa fino ad oggi sono state le più emozionanti e anche quelle che il pubblico sembra avere gradito di più. E anche nell’ultima registrazione di Uomini e Donne il tronista e il calciatore si sono scambiati sguardi che con gli altri corteggiatori non ci sono e l’emozione è stata palpabile per tutti, anche gli altri che erano presenti in studio. In più Mario ha già presentato Claudio anche ai suoi compagni di squadra mentre il tronista ha dato la sua approvazione alla prima pagina social ufficiale nella quale compaiono insieme. Ma anche Riccardo Gismondi sembra essere sulla buona strada, tanto che il suo percorso ricorda molto da vicino quello di Andrea Damante. Come l’ex tronista aveva fatto con Giulia De Lellis, così anche il giovane cestista laziale sembra provare sentimenti forti per Martina e si è visto anche nell’ultima registrazione quando la corteggiatrice ha minacciato di andarsene e lui l’ha subito stoppata. A quando la puntata della scelta?

