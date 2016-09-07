Home Uomini e Donne News UeD: Andrea Damante, nuove parole d’amore

News UeD: Andrea Damante, nuove parole d’amore

di Redazione 07/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il 19 settembre su Canale 5 comincerà l’avventura del Grande Fratello Vip e tra i concorrenti più attesi c’è sicuramente Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne avrà una grossa opportunità di farsi notare dopo il people show di Maria De Filippi, ma qualcuno dei suoi fans è preoccupato perché per alcune settimane dovrà lasciare Giulia De Lellis, la corteggiatrice che è stata anche sua scelta e potrebbe distrarsi. Ma Andrea Damante, intervistato da Eva Tremila, promette che non succederà nulla perché da buon veronese acquisito ormai la sua Giulietta l’ha trovata e non ha nessuna intenzione di mollarla così in fretta, lasciandola nelle mani di qualcun altro. L’ex tronista ancora una volta ribadisce che la loro convivenza sta andando a meraviglia, anche se i problemi non sono mancati. “Giulia ha ventidue anni ed i suoi genitori erano comprensibilmente preoccupati nel vedere partire la figlia da Roma per andare a vivere a Verona. Ma ho parlato con loro e li ho rassicurati, ci sentiamo più volte al giorno e naturalmente sono felici per noi”. Presto i due ragazzi si trasferiranno a Milano perché Giulia si è iscritta alla facoltà di Scienza dell’Educazione anche se nel suo futuro si vede sempre più come stilista per una linea destinata ai bambini. Intanto però stanno lavorando entrambi per costruire un rapporto stabile e le news di UeD confermano che ci stanno riuscendo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp