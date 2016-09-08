Home Gossip Trono Over, Gemma di nuovo innamorata?

Trono Over, Gemma di nuovo innamorata?

di Redazione 08/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Gemma Galgani ha già trovato un nuovo spasimante oppure è solo una mossa per far svegliare Giorgio Manetti? Se lo chiedono in molti dopo le anticipazioni del Trono Over che ha effettuato da poco le nuove registrazioni nelle quali tanto per cambiare la ‘dama’ torinese è stata la protagonista assoluta. Sembrava infatti che Gemma Galgani quest’anno volesse prendersela con più calma rispetto al passato e invece ha accettato subito l’invito del nuovo cavaliere Marco con cui ha passato una bella giornata al mare conclusa, come hanno mostrato i filmati confermati dalle anticipazioni di Uomini e Donne, con una romantica passeggiata. Lei e Marco hanno parlato molto trovando anche una certa sintonia e alla fine l’uomo le ha anche chiesto un bacio. Gemma però ha preferito per il momento non concedersi, lasciandogli comunque il suo numero di cellulare per programmare eventualmente altri incontri. In studio però, come dicono le news di UeD, quasi nessuno crede che Gemma sia veramente interessata a Marco. Piuttosto sembra una vendetta nei confronti di Giorgio Manetti che da parte sua ha ribadito di essere rimasto molto deluso perché convinto che già un anno fa quando ancora il ciclo del Trono Over non era ancora cominciato lei volesse già lasciarlo ma ha finto di essere ancora innamorata, forse per passare come vittima.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp