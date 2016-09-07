Home Uomini e Donne News Uomini e Donne, Tina scende in campo per Claudio

News Uomini e Donne, Tina scende in campo per Claudio

di Redazione 07/09/2016

Sono bastate le prime due registrazioni del Trono Classico di Uomini e Donne per far capire che il tronista più atteso in assoluto è senza dubbio Claudio Sona. Il ragazzo veronese è il primo tronista gay nella storia del programma, sembra piacere anche al pubblico etero ma su di lui sono cominciati anche i primi pettegolezzi: è già fidanzato, il trono gli serve soltanto per farsi pubblicità, non vuole scegliere nessun corteggiatore. Ma come confermano le news di UeD Claudio Sona ha trovato subito chi è pronto a difenderlo. Come Tina Cipollari, da sempre fiera sostenitrici dei diritti della comunità Lgbt che l’ha eletta sua icona. La storica opinionista di Uomini e Donne è stata intervistata dal portale Gay.it si è subito schierata dalle parte di Claudio Sona. A lei non interessa nulla che lui abbuia amicizie speciali, magari anche quella con lo stilista Stefano Gabbana come insinua qualcuno. E se anche fossero stati insieme, lei non ci vede nessun problema. Ma Tina fornisce anche anticipazioni importanti sull’inizio dell’avventura di Claudio sul trono di Uomini e Donne: “In studio e nel backstage ne parlano tutti bene. Dicono che sia una persona educatissima, riservata, seria e con poche velleità artistiche e io, per quello che sto vedendo, non posso che confermare”. Il resto lo scopriremo dal 12 settembre su Canale 5.

