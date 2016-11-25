Home Uomini e Donne UeD News Trono Classica: la scelta di Clarissa

di Redazione 25/11/2016

Saranno registrazioni fondamentali quelle di oggi, 25 novembre, per il Trono Classico e Gay perché tutte le anticipazioni di UeD confermano che Clarissa Marchese comunicherà la sua scelta. L’ex Miss Italia è pronta e lo sono anche Luca Onestini e Federico Gregucci, i due corteggiatori che sono arrivati fino in fondo al percorso con lei. Dopo aver eliminato Miguel Garau, che almeno nelle prime settimane era sembrato aver conquistato la sua fiducia, e dopo aver illuso i fans di Simone Cipolloni che fino ad un paio di registrazioni fa sembrava il suo preferito ma alla fine si è autoeliminato, Clarissa Marchese arriva alla fine del suo percorso con gli ultimi due che ha deciso di portare in fondo. Da una parte c’è Luca, in passato eletto Mister Italia, un ragazzo molto quadrato e preparato. Dall’altra Federico, figlio di un famoso ex calciatore che oggi fa l’allenatore e giocatore di calcio a sua volta, più diretto e brillante rispetto al rivale. Come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne sembra che entrambi i corteggiatori risponderanno in maniera positiva in casi di scelta, anche se fino ad oggi non si sono mai esposti fino in fondo, ma l’ultima esterna di Clarissa, romanticamente a spasso con Federico come hanno notato alcuni fans che li hanno sorpresi in giro. Solo un depistaggio in attesa di scoprire cosa succederà oggi oppure la tronista ha già chiaro in testa chi vuole?

