Home Uomini e Donne News UeD: Clarissa è già pronta

di Redazione 28/10/2016

Registrazione a sorpresa del Trono Classico e Gay perché, anche se si sospettava da tempo, adesso è ufficiale: le news di UeD infatti confermano che Clarissa Marchese è quasi pronta per la sua scelta. La tronista siciliana infatti ha chiesto alla redazione di non farle conoscere più nessun corteggiatore perché ha deciso di andare avanti soltanto con Luca, Simone e Federico. Un pronostico che si annuncia molto aperto perché fino ad oggi l’ex Miss Italia non si è mai lasciata andare appieno con nessuno e lo hanno dimostrato anche le ultime esterne. Sia con Luca che con Simone, i due corteggiatori come dicono le news di Uomini e Donne, si è arrivati vicino al bacio ma con entrambi lei non si è lasciata andare. E così a spuntarla potrebbe essere Federico che è stato raggiunto sul campo di calcio dove stava giocando. Con lui Clarissa si aperta, dicendogli che lo conosce da meno tempo, ma è quello a cui pensa di più. Le prossime esterne probabilmente saranno decisive, ma la scelta ortmai è vicina. Così è anche per Claudio Sona che ormai in esterna porta solo Mario e Francesco. Il primo ha organizzato un pic-nic con sua mamma, ma quando i due ragazzi rimangono soli si abbracciano calorosamente tanto che Francesco dice di volersene andare. Il tronista va a fermarlo, ma gli rimprovera anche il fatto di non avere fino ad oggi fatto gesti che gli facciano capire quanto tenga a lui. Testa a testa anche per Riccardo Gismondi tra Martina e Camilla: il tronista ha avuto discussioni pesanti con entrambe, ma dopo quella con Martina tra i due è scattato il bacio e sempra che la favorita rimanga lei.

