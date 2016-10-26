Home Uomini e Donne News UeD: Karina Cascella boccia Clarissa

News UeD: Karina Cascella boccia Clarissa

di Redazione 26/10/2016

Karina Cascella almeno per il momento non fa più parte del caste, ma ha comunque una lunga esperienza di quegli studi e dei tronisti che sono passati. E le ultime news di Uomini e Donne dicono che la storica opinionista del people show non ha una grandissima opinione di Clarissa Marchese, l’ex Miss Italia che adesso siede sulla poltrona rossa. Il pubblico nelle ultime settimane sembra aver scaricato la bella Clarissa, ritenuta troppo fredda e assolutamente senza personalità, non degna di occupare un ruolo così importante come quello della tronista e Karina Cascella sembra pensarla allo stesso modo. Infatti su Instagram in uno dei suoi molti commenti l’ha definita “bella, ma con la vitalità di un bradipo”. Un giudizio tagliente, come nello stile di Karina che ai fans di Uomini e Donne manca molti. Infatti tanti nelle ultime settimane le hanno chiesto perché anche quest’anno non ci sia posta per lei nel gruppo degli opinionisti di UeD, ma la Cascella preferisce non fare polemica. Ha spiegato che quando Ginevra era più piccola è stata per un anno intero in trasmissione e poi due stagioni fa l’hanno invitata per un paio di puntate. In seguito è arrivato Jack Vanore e semplicemente non c’è stato più posto. I fans però vorrebbero vedere lei, anche al posto di Tina e le chiedono di insistere. Maria De Filippi e la redazione ci ripenseranno?

