Home Gossip GF Vip: Asia Nuccetelli disse no ad Andrea Damante

GF Vip: Asia Nuccetelli disse no ad Andrea Damante

di Redazione 29/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Asia Nuccetelli non ha mai nascosto la sua passione per Andrea Damante, anche se una volta che è uscita dalla Casa ha parlato solo di una bella amicizia. Ma ora arriva ha svelato anche un particolare inedito del suo recente passato che diventa una succulenta news di Grande Fratello Vip per tutti, perché i due ragazzi avrebbero potuto conoscersi già prima del reality. Come ha svelato Asia Nuccetelli a Fanpage.it infatti era stata contattata dalla redazione di Uomini e Donne per un appuntamento al buio con un tronista e per questo non sapeva con chi sarebbe uscita. Poi però lei ha dovuto rinunciare per problemi familiari e così quando l’hanno richiamata qualche settimana dopo, spiegandole che si trattava di Andrea Damante, ha deciso di rifiutare definitivamente. Parole che seguono quanto detto qualche tempo fa dalla figlia di Antonella Mosetti, quando aveva rivelato di aver mandato un messaggio all’ex tronista durante il suo percorso a UeD. Evidentemente quindi era destino che prima o poi Asia e Andrea di dovessero incontrare, anche se ormai negli ultimi giorni Asia ha fatto capire di non essere interessata ad altro se non all’amicizia di Andrea anche per mettere la parola fine per sempre alle discussioni con Giulia De Lellis. E le ultime news di UeD confermato che presto potrebbe entrare in quegli studi come tronista per prendersi una rivincita piena anche contro il destino.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp