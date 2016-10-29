Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

GF Vip: Asia Nuccetelli disse no ad Andrea Damante

Redazione Avatar

di Redazione

29/10/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Asia Nuccetelli non ha mai nascosto la sua passione per Andrea Damante, anche se una volta che è uscita dalla Casa ha parlato solo di una bella amicizia. Ma ora arriva ha svelato anche un particolare inedito del suo recente passato che diventa una succulenta news di Grande Fratello Vip per tutti, perché i due ragazzi avrebbero potuto conoscersi già prima del reality. Come ha svelato Asia Nuccetelli a Fanpage.it infatti era stata contattata dalla redazione di Uomini e Donne per un appuntamento al buio con un tronista e per questo non sapeva con chi sarebbe uscita. Poi però lei ha dovuto rinunciare per problemi familiari e così quando l’hanno richiamata qualche settimana dopo, spiegandole che si trattava di Andrea Damante, ha deciso di rifiutare definitivamente. Parole che seguono quanto detto qualche tempo fa dalla figlia di Antonella Mosetti, quando aveva rivelato di aver mandato un messaggio all’ex tronista durante il suo percorso a UeD. Evidentemente quindi era destino che prima o poi Asia e Andrea di dovessero incontrare, anche se ormai negli ultimi giorni Asia ha fatto capire di non essere interessata ad altro se non all’amicizia di Andrea anche per mettere la parola fine per sempre alle discussioni con Giulia De Lellis. E le ultime news di UeD confermato che presto potrebbe entrare in quegli studi come tronista per prendersi una rivincita piena anche contro il destino.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

News UeD: un ex gieffino si candida al trono gay

Articolo Successivo

News UeD: Clarissa è già pronta

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019