News UeD: Clarissa e Riccardo, scelte pronte

di Redazione 12/11/2016

Chi saranno i primi tronisti a comunicare la loro scelta? Molti indizi, in base alle ultime news di Uomini e Donne, portano a pensare che Clarissa Marchese e Riccardo Gismondi già nelle prossime settimane siano pronti a dire con chi vogliono lasciare la trasmissione di Maria De Filippi, anche se i nomi non necessariamente sono quelli preferiti dal pubblico. Clarissa Marchese, come hanno svelato le anticipazioni di UeD rilanciate dal portale IsaeChia, ha registrato una nuova esterna a Bologna con Luca Onestini. E se dobbiamo credere alle segnalazioni che hanno accompagnato le riprese, dopo aver passeggiato teneramente abbracciati nel centro del capoluogo emiliano, dopo essere entrati in un bar si sono anche baciati. Una svolta che darebbe calare decisamente le quotazioni di Federico ma soprattutto di Simone che fino ad oggi sembrava il grande favorito. Novità anche per Riccardo Gismondi che ormai né cpmbattuto solo tra Martina Luchena e Camilla Mangiapelo. Ma la stretta vicinanza tra la ragazza romana e Giulia De Lellis, nonostante Camilla abbia chiarito di aver solo chiesto qualche consiglio all’ex corteggiatrice, sembra aver raffreddato i loro rapporti, ovviamente a favore di Martina che da sempre è la preferita del pubblico. Riccardo concederà una nuiova chance alla Mangiapelo oppure tirerà dritto? Le prossime registrazioni potrebbero già essere decisive per capirlo.

