News UeD: Giorgio, una battuta velenosa su Gemma

News UeD: Giorgio, una battuta velenosa su Gemma

di Redazione 14/11/2016

Giorgio Manetti ormai è un personaggio popolarissimo tanto che insieme a Tina Cipollari domenica sera è stato anche ospite al Maurizio Costanzo Show e ancora una volta il suo argomento di conversazione preferito è stata la storia con Gemma Galgani. Come dicono le anticipazioni di UeD le battute sulla copia che ha segnato la storia del Trono Over negli ultimi due anni si sono sprecate. Infatti prima Maurizio Costanzo ha provocato Giorgio, ricordando che il cavaliere fiorentino piace molto alle donne, soprattutto a quelle non più giovanissime. Poi è arrivata anche Tina Cipollari a rincarare la dose: “É vero Giorgio, tu preferisci una donna più adulta. Ricordiamo che sei stato anche fidanzato otto mesi con Gemma, che ha vent’anni più di lui”. In realtà ce ne sono soltanto quattro di differenza, ma su questo a Uomini e Donne si è sempre giocato molto. Giorgio però ha spiegato che per lui è sempre stato così. Quando era un ragazzo e frequentava le discoteche era attratto da donne di 25-30 anni e quando ballavano un lento loro volevano tirarsi indietro perché lo consideravano un bambino. “Sono sempre stato attratto dalle donne più grandi perché sono una persona molto curiosa. Mi incuriosiva molto sapere qualcosa delle vita che io ancora non avevo vissuto”. Sarà stato lo stesso anche per Gemma?

