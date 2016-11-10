Come riconquistare una ragazza velocemente in 4 passi
di Redazione
10/11/2016
Spesso Un rapporto d’amore tumultuoso è il segno di due persone molto appassionate che si amano ma che hanno evidentemente dei problemi di coppia. Questa tipologia di coppie normalmente si divide e torna insieme diverse volte durante la storia d’amore ma non sempre accade questo a volte la rottura non si risana naturalmente e c’è bisogno di fare qualcosa di più. Capire come Riconquistare una ragazza non è facile ma neanche impossibile se si agisce in modo intelligente e trasparente. Ci possono essere momenti in cui si vuole lottare per il rapporto, ma non sai da dove cominciare. E 'importante rendersi conto che più si aspetta a guadagnare di nuovo la fiducia del tuo ex, più difficile sarà farlo. Per questo motivo vi indichiamo i 4 passi veloci che si possono adottare riconquistare una ragazza velocemente in modo da poter lavorare sulla creazione di un rapporto migliore e più forte per il futuro. Riconquistare una ragazza velocemente in 4 passi
Non sminuire i sentimenti del tuo partnerA volte in un rapporto amoroso quando avviene una rottura non si dà peso ai sentimenti e alle lamentele del partner mentre è importante riconoscere la loro importanza e dargli il giusto peso. Evitate di utilizzare meccanismi di difesa comuni che tendono a sminuire le parole dell’ex evitate attentamente di definirli poco intelligenti e fuori dal mondo. Un rapporto non può essere recuperato usando tattiche negative. Invece di essere negativi siate positivi mostrate il vostro amore e ascoltate quello che hanno da dire. Anche se le vostre intenzioni non erano di fare del male deliberatamente, ammettete i vostri errori questo vi permetterà di tornare ad avere un rapporto discorsivo con la vostra ex.
Condividi le tue emozioniE 'importante che la vostra ex ragazza sappia che volete tornare insieme a lei. Questo può sembrare uno svantaggio in quanto può indebolire la vostra posizione, ma più siete sinceri in un rapporto d'amore più rapidamente lo migliorerete. Inoltre si può anche risparmiare tempo e dolore se il vostro partner non ha alcun desiderio di ricucire il rapporto. Non ha senso cercare di costringere qualcuno di nuovo in un rapporto da cui vuole fuggire.
Concentrarsi sulle cose positiveSe veramente si vuole tornare con la ex, provare a lasciare che il passato resti nel passato. Tirare fuori vecchi argomenti non sarà produttivo nella creazione di una nuova e più forte relazione. È importante tenere a mente questo mentre si sta cercando di discutere la possibilità di tornare insieme con la tua ex. Troppo spesso siamo così impantanati nel dolore e le sensazioni negative che ci dimentichiamo ciò che è buono di un rapporto e ciò per cui veramente vale la pena di lottare. Ripensate al vostro corteggiamento iniziale e cercare di ricreare le azioni e le modalità che hanno funzionato così bene e che li hanno fatti innamorare.
Ascolta il tuo exTornare insieme con la ragazza che avete perso significa che è necessario ascoltare veramente quello che vuole. Se si ravvivare un rapporto senza in realtà fare ciò che la vostra ex desidera, si finirà di nuovo soli anche più velocemente di prima. Una volta che avete preso la decisione di riaccendere quella fiamma, prendetevi il tempo per ascoltare le sue esigenze in modo che ci si possa incontrare a metà strada. Spesso le ex si lamentano per la mancanza di affetto se questo è il vostro caso datevi da fare per dimostrare i vostri sentimenti e vedrete che il rapporto non solo verrà recuperato ma migliorerà tantissimo. Come avete letto questi sono i 4 passi su come riconquistare una ragazza certamente non possono garantirvi sempre il successo ma sicuramente possono aiutarvi a dare il massimo nel tentativo e se non dovesse andare bene ricordate sempre che le possibilità amorose sono infinite e ad un certo punto è meglio guardare avanti e dedicarsi ad un nuovo rapporto.
