News UeD: Claudio D’Angelo, amara sorpresa

di Redazione 22/10/2016

Grandi novità nell’ultima registrazione del Trono Classico e Gay e le news di Uomini e Donne più clamorose per una volta vedono come protagonista Claudio D’Angelo. Come ha rivelato in studio Sonia, una delle corteggiatrici, infatti il tronista è ancora in contatto con la sua ex e potrebbe addirittura volerla in studio fra le sue pretendenti, come dimostrano alcuni Sms che si sono scambiati. Davanti all’evidenza, Claudio non ha negato spiegando che in effetti la loro storia è finita da diversi mesi ma non si è conclusa bene e per questo si sono risentiti negli ultimi tempi. Ma il tronista è stato chiaro, anche se l’ha fatta come battuta: il suo presente è a Uomini e Donne e se lei vuole rivederlo deve venire in studio. Una confessione che comunque non convince Tina Cipollari e Gianni Sperti anche perché quando l’opinionista prova a chiamarla, la ragazza non risponde al cellulare. Riccardo Gismondi invece, come confermano le news di UeD, è conteso fra Martina e Camilla. Con quest’ultima in esterna ha trovato un’intesa forte, tanto che i due ragazzi si sono baciati, ma anche l’appuntamento con Martina che l’ha portato a casa sua raccontandogli un passato doloroso per non aver mai avuto un padre su cui appoggiarsi gli ha lasciato qualcosa. Ecco perché ha deciso di rivedere in esterna Martina, facendo arrabbiare Camilla che scappa dallo studio inseguita dal tronista. Vicino alla scelta, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Claudio Sona che si è commosso due volte, prima per lo sfogo di Mario che alla fine della precedente puntata ha detto di sentirsi preso in giro e poi perché Francesco gli fa avere un videomessaggio della madre che racconta il suo passato. Clarissa Marchese invece è stata al concerto di Alessandra Amoroso insieme a Luca e a pattinare con Federico, facendo capire che a Simone che dovrà darsi da fare.

